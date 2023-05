POL-PDPS: Unbekannte besprühen Schule mit Graffiti

Pirmasens (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung konnte am 05.05.2023, gegen 19:30 Uhr, in der Turn-straße in Pirmasens einen E-Scooter feststellen. Bei einer durchgeführten Verkehrs-kontrolle konnte bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille gemessen werden. Des Weiteren war der E-Scooter nicht zugelassen. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pips Kontaktdaten für ...

