Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrunken Unfall verursacht

Am Mittwoch prallte ein Auto in Dornstadt auf der B10 gegen eine Leitplanke und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr auf der B10 in Richtung Geislingen. Der Hyundai kam auf Höhe Dornstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Schutzplanke. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Pkw auf die Straße zurückgeschleudert und blieb dort stehen. Ersthelfer hielten an und verständigten die Polizei. Die kam und nahm den Unfall auf. Beide Fahrzeuginsassen standen unter dem Einfluss von Alkohol. Das bestätigten Tests. Sowohl die 28 Jahre alte Frau und der 22-jährige Mann gaben an, gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden bei beiden Insassen Blutentnahmen angeordnet. Die entnahm ein Arzt auf der Dienststelle. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und der Fahrereigenschaft machen können. Die Polizei schätzt den Schaden an dem total beschädigten Auto und an den Schutzplanken auf je 5.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell