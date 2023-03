Ulm (ots) - Am Montagabend meldete eine Zeugin der Polizei eine Gruppe Jugendlicher im Bereich Kiesgräble. Die sollen Flaschen auf die Straße und auch in Richtung vorbeifahrenden Fahrzeuge geworfen haben. Wenige Minuten später meldete ein weiterer Zeuge randalierende Jugendliche mit Bierflaschen in einer Schule ...

mehr