Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Bargeld und einem Lautsprecher flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Schloßgasse. In der Nacht zu Samstag brachen die Täter in die Vereinsräume ein - dazu hebelten sie die Eingangstür auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend hebelten Unbekannte einen Seiteneingang zu einem Einfamilienhaus am Wienkamp auf. Über diesen Weg gelangten sie in die Wohnräume und suchten hier nach Beute. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Beckstraße ein. Sie brachen zwei Türen auf und versuchten eine weitere Tür zu öffnen. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Dorsten

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in einen Geräteschuppen an einem Einfamilienhaus an der Straße Im Feld ein. Aus dem Schuppen nahmen sie zahlreiche elektrische Gartengeräte mit. Außerdem versuchten die Täter ins Einfamilienhaus einzubrechen. Dies gelang allerdings nicht.

Gladbeck

Über ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangten unbekannte Täter in die Räume einer Tennisanlage an der Burgstraße. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Samstag. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest.

Haltern am See

Am Sonntag, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Einliegerwohnung am Hellweg ein. In der Wohnung wurden die Schränke nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck. In die zweite Haushälfte wurde ebenfalls eingebrochen. Hier gelangten die Unbekannten über ein Carport an ein Fenster im ersten Obergeschoss und schließend ins Haus. Angaben zur Beute liegen hier noch nicht vor.

Herten

Eine Bewohnerin bemerkte am Samstagabend (ca. 19:00 Uhr) einen Einbrecher in ihrem Haus an der Heinestraße. Der Mann hatte eine auf Kipp stehende Balkontür genutzt und gelangte so ins Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Als er in einer Kommode nach Beute suchte, wurde die Bewohnerin durch Geräusche aufmerksam und traf im Schlafzimmer auf einen unbekannten Mann. Der flüchtete über den Balkon in unbekannte Richtung. Der Mann war dunkel bekleidet und trug eine Strumpfmaske. Weitere Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Am heutigen Morgen, zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, nutzte ein unbekannter Mann ein auf Kipp stehendes Fenster, um in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Rabenhorst zu gelangen. Er durchsuchte das Schlafzimmer nach Beute. Als die Bewohnerin nach Hause kam, sah sie vor dem Haus einen Mann auf einem Fahrrad telefonierend im Kreis fahren. Als sie ins Haus ging flüchtete ein Mann aus dem Wohnhaus zusammen mit dem Radfahrer in unbekannte Richtung. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, 20 - 22 Jahre alt, schwarze Haare, rot-schwarzer Jogginganzug 2.Tatverdächtiger: männlich, 20 - 22 Jahre alt, rote Jacke, dunkle Cappy

Marl

Am Freitagmittag hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einem Wohnhaus an der Kinderheimstraße auf. Im ersten Obergeschoss öffneten die Täter eine Wohnungstür und durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen nahmen Unbekannte bei einem Einbruch an der Aloys-Weddeling-Straße Bargeld als Beute mit. Zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend brachen sie über die Kellertür ins Haus ein und suchten in den Räumen nach Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Bislang liegen keine Zeugenhinweise vor.

Recklinghausen

Um Mitternacht, in der Nacht zu Samstag, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Beisinger Weg ein. Über ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss gelangten sie ins Gebäude. Im ersten Obergeschosse wurden Räume und Schränke nach Beute durchsucht. Im Schlafzimmer traf einer der Täter auf einen Bewohner des Hauses und flüchtete anschließend direkt. Der Bewohner geht aufgrund der Geräusche im Haus von mindestens zwei Tätern aus. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Zwischen Freitagvormittag und Samstagvormittag gelangten Unbekannte über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Kühlstraße. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Beute. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Am Samstagmittag nutzte ein unbekannter Mann ein auf Kipp stehendes Fenster, um in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Im Büschken einzusteigen. Als er im Schlafzimmer eine Kommode nach Beute durchsuchte, wurde die Bewohnerin der Wohnung auf den Mann aufmerksam. Als sie im Schlafzimmer nach der Ursache der Geräusche nachsah, flüchtete der Mann. Personenbeschreibung: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 m groß, athletische Figur, schwarzes volles Haar, dunkle Augen, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit grau-weißer Jacke und dunkler Hose, schwarzer Mundschutz

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Warthestraße. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Kellerfenster ins Gebäude. Der Einbruch passierte am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr.

An der Westfalenstraße gelangten Unbekannte über einen Hinterhof an ein Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung. Sie hebelten das Fenster auf und durchsuchten die Schränke in zwei Schlafzimmern nach Beute. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Einbruch passierte zwischen Samstag 16:15 Uhr und Sonntag 01:20 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Waltrop

An der Bergstraße brachen Unbekannte am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 21:15 Uhr in eine Wohnung ein. Durch das Aufhebeln einer Balkontür verschafften sie sich Zugang zur Hochparterrewohnung. Die Schränke wurden nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

