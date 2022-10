POL-RE: Marl: Unbekannter entwendet Auto und Geldbörse

Recklinghausen (ots) - Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, brach ein zunächst unbekannter Mann in eine Spielhalle an der Hochstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelte er ein Fenster auf. Dabei löste er einen Einbruchsalarm aus. Der Mann wollte Bargeld als Beute mitnehmen. Zeitgleich mit dem Wachschutz des Gebäudes traf die Polizei vor Ort ein. Im Gebäude konnte ...

mehr