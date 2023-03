Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Mehrere Verstöße geahndet

Am Mittwoch führte die Geislinger Polizei Verkehrskontrollen durch.

Ulm (ots)

Die Kontrollen fanden am Vormittag in der Eberhardstraße statt. Sie dauerten knapp zwei Stunden an. Dabei beanstandeten die Beamten mehrere Fahrende. Sie ahndete 14 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Darunter auch zwei Kinder. Diese wurden ohne jegliche Sicherung befördert. Ebenso beobachtete die Polizei, dass neun Fahrer während der Fahrt ihr Handy benutzten. Die Polizei klärte die Fahrenden über die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr auf. Sie ermahnte, immer an das Anlegen eines Gurts während der Fahrt zu denken. Ein weiterer Fahrzeugführer stand bei einer Kontrolle unter dem Einfluss von Drogen. Auch ihm wurden die Gefahren seines Verstoßes aufgezeigt. Die beanstandeten Verkehrsteilnehmer sehen einer Anzeige mit einem Bußgeld entgegen.

Denken Sie daran: Handeln Sie immer verantwortungsbewusst, wenn Sie am Straßenverkehr teilnehmen. Dazu gehört nicht nur durch keine bewusstseinstrübenden Substanzen während der Fahrt beeinträchtigt zu sein. Auch ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Dabei wird die Gefahr eines schnellen Blicks auf das Handy oft unterschätzt. Zudem sollten Sie immer an das Anlegen eines Sicherheitsgurts denken. Informieren Sie sich welche Sicherungsvorkehrungen entsprechend des Alters beziehungsweise der Größe Ihres Kindes notwendig sind. Nur so kommen alle sicher an.

++++0610581 (BK)

Julia Schmidt, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell