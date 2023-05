Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Pkw fährt Frau an und flüchtet; Fußgängerin leicht verletzt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.05.2023, 16:20 Uhr

Ort: Zweibrücken, Fasaneriestraße. SV: Der bislang unbekannte Fahrer eines hellen, goldfarbenen Pkw, vermutlich der Marke Mercedes, der zur Unfallzeit die Fasaneriestraße von der Fasanerie kommend in Richtung Zweibrücken-Mitte befuhr, geriet beim Passieren einer Fußgängergruppe von drei Erwachsenen und 9 Kindern, die auf dem Bürgersteig in gleicher Richtung unterwegs war, zu weit nach rechts, so dass er mit seinem rechten Außenspiegel deutlich vernehmbar gegen den linken Arm einer 42-jährigen Frau stieß, die dadurch verletzt wurde. Der/die Unfallfahrer/in flüchtete in Richtung Zweibrücken-Mitte. Die Zeugen lasen Teile eines Zweibrücker Kennzeichens am flüchtenden Pkw ab. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen - auch über das Kraftfahrtbundesamt - eingeleitet

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell