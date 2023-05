Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub in der Schlossstraße

Pirmasens (ots)

Am 04.05.23, gegen 22:00 Uhr machte ein 22-jähriger Fußgänger in der Schlossstraße durch Winken auf sich aufmerksam. Dieser gab gegenüber der Streifenwagenbesatzung an, kurz zuvor von einer unbekannten männlichen Person angerempelt und danach unvermittelt durch einen Schlag ins Gesicht angegriffen worden zu sein. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden. Bereits am Boden liegend hätte der Täter weiter auf ihn eingewirkt und ihm seine silberne Halskette im Wert von 300 Euro entrissen. Danach sei der Täter in Richtung Hauptstraße/Alleestraße geflüchtet. Der Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: ca. 1,70-1,75m groß, dunkler Teint, normale Statur. Der Geschädigte gab an keine Verletzungen erlitten zu haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

