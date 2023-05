Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Präventionsaktion "Schutz vor Diebstählen beim Einkauf" zeigt erschreckende Nachlässigkeit bei vielen Bürgerinnen und Bürgern

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.05.2023, 09:00 - 14:00 Uhr

Orte: Zweibrücken, Einkaufsmärkte und Discounter in der Innenstadt, Outlet-Center. SV: Eine Gruppe zivil gekleideter Kräfte der Bereitschaftspolizei beobachtete das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger beim Einkaufen in innerstädtischen Lebensmittelmärkten bzw. Discountern sowie in den Stores des Fashion Outlet. Dabei beobachteten die Beamten in vielen Fällen die gleichen Verhaltensmuster: Handtaschen und Einkaufskörbe wurden achtlos im Einkaufswagen zurückgelassen, während man einige Meter entfernt in den Regalen nach Waren Ausschau hielt; Geldbörsen wurden in nicht verschließbaren oder unverschlossenen Außentaschen der Oberbekleidung mitgeführt, so dass jederzeit ein unbemerkter Zugriff durch wildfremde Personen hätte erfolgen können; beim Anprobieren von Schuhen wurden Handtaschen und Einkaufskörbe neben sich auf der Sitzfläche abgestellt, so dass Dieben, die sich im Rücken der potentiellen Schuhkäufer aufhalten, ein Zugriff auf die Taschen leicht möglich gewesen wäre.

Die Polizeibeamten sprachen die Bürgerinnen und Bürger auf ihr unachtsames Verhalten an und stellten fest, dass die Gefahr des Diebstahls von Geldbörsen vielen Menschen immer noch nicht bewusst ist. Viele verfahren nach dem Motto "Mir wird schon nichts passieren" und verhalten sich völlig sorglos. Die Realität zeigt jedoch, dass dieses Deliktsphänomen weit verbreitet ist und die Täter/innen nur erfolgreich sein können, wenn ihnen die potentiellen Opfer die Zugriffsmöglichkeiten auf das eigene Hab und Gut quasi "auf dem Silbertablett" präsentieren. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell