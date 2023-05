POL-PDPS: Zweibrücken - Katalysatordiebstahl

Pirmasens (ots) - Am 03.05.23, in der Zeit von 16:00-16:50 Uhr kam es in der Wittelsbacherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Die 20-jährige Geschädigte stellte ihren PKW, einen grauen Dacia Sandero ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange, sowie am vorderen Kennzeichen feststellen. ...

