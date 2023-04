Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand mehrerer Müllcontainer

Lengerich (ots)

Auf dem Schulhof der Gesamtschule in Lengerich ist es in der Nacht zum Ostersamstag zu einem Brand gekommen. Am Samstag (08.04.) gegen 03.00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass es auf dem Schulhof an der Bahnhofstraße 114 brennt. In einer dortigen Containeranlage waren mehrere große Müllcontainer in Brand geraten. Diese brannten vollständig ab. Durch das Feuer wurde ein neben der Anlage liegender Gebäudeteil beschädigt. Die Feuerwehr Lengerich war im Einsatz und löschte den Brand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 50.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/93374515 zu melden.

