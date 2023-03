POL-PPRP: Polizeieinsatz - Nachtrag

Bad Dürkheim (ots) - Am Samstagnachmittag (04.03.2023) fanden Spaziergänger zwei verdächtige Gegenstände in einem Waldstück (Am Schlamberg) in der Gemarkung Bad Dürkheim. Der Fundort wurde durch Polizeikräfte abgesperrt. Die Gegenstände sollen noch heute kontrolliert gesprengt werden. Im Absperrradius befindet sich keine Bebauung. Die Sprengung dürfte aber akustisch für die umliegenden Bewohner und die Besucher der 'Weinbergnacht' wahrnehmbar sein. Eine Gefahr für ...

mehr