Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leicht verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Nachmittag des 03.03.2023 kam es an einer Tankstelle in der Brunckstraße 101 in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach kollidierte ein 40-jähriger PKW Fahrer, beim Verlassen des Tankstellengeländes, mit einer 42-jährigen Radfahrerin aus Ludwigshafen. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen an ihrer linken Hand zu. Sie wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell