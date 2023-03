Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Vormittag des 03.03.2023 kam es zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen-Oppau. Die Geschädigte hatte in diesem Zeitraum ihren Firmenwagen, einen Peugeot E Partner, auf dem Parkplatz geparkt. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie eine Eindellung im linken vorderen Bereich. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

