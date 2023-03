Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Freitag, den 03.03.2023, gegen 19:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Hauptstraße 239 in 67067 Ludwigshafen. Ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde wohl von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

