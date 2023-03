Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrkartenkontrolleur angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (02.03.2023), gegen 20:45 Uhr, wurden ein 26-Jähriger und ein 30-Jähriger in der Straßenbahn im Bereich der Ludwigsstraße kontrolliert. Beide konnten den Kontrolleuren keinen Fahrschein vorzeigen und weigerten sich ihre Personalien anzugeben. Die Männer versuchten beim nächsten Halt der Bahn zu flüchten. Als die Kontrolleure die Tatverdächtigen an der Flucht hindern wollten, schlugen diese auf einen 60-jährigen Kontrolleur ein und schubsten ihn zu Boden. Als der 60-Jährige auf dem Boden lag, schlugen die Angreifer weiter auf ihn ein. Darüber hinaus verletzten sie den Kontrolleur mit einer abgebrochenen Glasflasche. Die übrigen Kontrolleure und Passanten eilten dem 60-Jährigen zur Hilfe.

Der angegriffene Kontrolleur wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Angreifer waren alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille bei dem 26-Jährigen und 1,74 Promille bei dem 30-Jährigen. Der 26-Jährige führte außerdem ein Springmesser und eine kleine Menge Drogen mit sich, welche sichergestellt wurden. Beiden Angreifern wurde zur Feststellung der Schuldfähig auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun u.a. wegen der Gefährlichen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell