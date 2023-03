Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitag, den 03.03.2023, gegen 13:25 Uhr, wurde mitgeteilt, dass in der Erich-Reimann-Straße die Seitenscheibe an einem geparkten Personenkraftwagen eingeschlagen worden sei. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Personenkraftwagen entwendet. Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

