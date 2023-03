Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung an Personenkraftwagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Samstagmorgen, den 04.03.2023, gegen 02:45 Uhr, wurde ein in Vollbrand stehender Personenkraftwagen auf dem Giulini-Parkplatz in Rheingönheim gemeldet. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Gegen den Unbekannten wird wegen Brandstiftung ermittelt. Zeugen die Angaben bezüglich potenzieller Tatverdächtiger machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

