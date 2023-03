POL-PPRP: (Ludwigshafen - Oggersheim) - Betrunken mit Motorroller gestürzt

Ludwigshafen-Oppau (ots) - Am Vormittag des 03.03.2023 kam es zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen-Oppau. Die Geschädigte hatte in diesem Zeitraum ihren Firmenwagen, einen Peugeot E Partner, auf dem Parkplatz geparkt. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie eine Eindellung im linken vorderen Bereich. ...

