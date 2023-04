Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand in einer Lagerhalle

Ibbenbüren (ots)

In der Lagerhalle einer Bausanierungsfirma an der Laggenbecker Straße 210 ist es in der Nacht zum Ostersonntag zu einem Brand gekommen. Am Samstag (08.04.) gegen 22.35 Uhr wurde der Brand durch einen Zeugen entdeckt. Der Ibbenbürener alarmierte sofort die Feuerwehr und die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Ibbenbüren und Mettingen waren im Einsatz und löschten den Brand. Die Halle brannte vollständig ab. Ein Fahrzeug, das hinter der Halle abgestellt war, wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 600.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht geschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell