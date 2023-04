Polizei Steinfurt

POL-ST: Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Horstmar-Leer (ots)

Am Samstag (08.04.2023) kam es in Horstmar-Leer um 19:07 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen zwei Kradfahrern und einem Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Die Kräder flüchteten über einen asphaltierten Feldweg in der Bauerschaft Haltern und fuhren dabei mit engem Abstand und gefährlicher Fahrweise an zumindest einer Personengruppe mit Bollerwagen und Radfahrern vorbei. Die Polizei konnte die Kradfahrer später anhalten und kontrollieren.

Die Personengruppe und die Radfahrer konnten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02551-15-4115 zu melden.

