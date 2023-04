Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Motorhaube von Lkw abgebaut und entwendet

Ibbenbüren (ots)

Von einem Lkw, der an der Groner Allee abgestellt war, haben unbekannte Täter die Motorhaube gestohlen. Der Laster parkte in der Zeit von Dienstag (04.04.23), 18.30 Uhr bis Mittwoch (05.04.23), 08.00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der St. Ludwigskirche. Als der Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Die komplette Motorabdeckung des gelben Lkws fehlte. Darüber hinaus wurde die Batterieabdeckung im seitlichen Bereich entwendet. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

