Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 13-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Sonntag (02.04.) ist es in Mesum gegen 17.00 Uhr auf dem Lindvennweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 13-jähriger Junge war zusammen mit seinem Bruder mit einem Fußball auf dem Lindvennweg zu Fuß Richtung Rheiner Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 fiel dem 13-Jährigen plötzlich der Ball auf die Straße und er rannte hinterher, um diesen zurückzuholen. Dabei wurde der Junge von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw hielt an und fragte kurz, ob etwas passiert sei. Danach fuhr sie weiter. Die Pkw-Fahrerin war etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte blonde Haare. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Fahrzeug. Die Polizei sucht die Fahrerin beziehungsweise Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell