Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schwerer Verkehrsunfall

Rheine (ots)

In Höhe der Anschlussstelle zur A 30 ist es am Dienstag (04.04.23) auf der Hörsteler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit seinem Toyota aus Hörstel kommend in Richtung Rheine. Mit ihm im Auto saßen eine 27-Jährige und ein 23-Jähriger, beide ebenfalls aus Rheine. In Höhe der Anschlussstelle zur A 30 wollte der 54-Jährige mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Hannover abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 66-jährige Frau aus Hörstel mit ihrem Pkw von der Osnabrücker Straße aus kommend in Richtung Hörstel. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Rheinenser den Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Der 23-jährige Rheinenser und die 66-Jährige aus Hörstel wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die 27-Jährige aus Rheine, die mit im Toyota saß, wurde leicht verletzt und von Rettungskräften am Unfallort medizinisch betreut. Der 54-jährige Fahrer des Toyotas blieb unverletzt. Über die Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

