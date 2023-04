Polizei Steinfurt

POL-ST: Raubüberfall auf Schnellrestaurant, Zeugen gesucht.

Lengerich (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Gewerbegebiet Teutopark in Lengerich zu einem Raubüberfall auf ein dortiges Schnellrestaurant.

Drei maskierte Männer betraten gegen 22:50 Uhr mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet das Restaurant, bedrohten die anwesenden Mitarbeiter und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sie die Beute an sich genommen hatten, flüchteten die drei Täter zunächst zu Fuß über den Parkplatz eines angrenzenden Baumarktes. Hier konnte von Zeugen beobachtet werden, wie mind. einer der Täter in einen schwarzen Pkw Kombi stieg und und in unbekannte Richtung flüchtete. Ein weiterer Täter trat die Flucht zu Fuß in Richtung Brochterbeck an.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers gelang den Tätern die Flucht.

Zeugen, die den Überfall bzw. die Flucht der Täter beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Steinfurt unter 02551-150 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell