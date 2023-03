Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kabel durchtrennt- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 27. Februar, 18.10 Uhr und 28. Februar, 06.15 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang Unbekannte auf ein Baustellengelände in der Prof.-Pabst-Straße. Hier wurden unter anderem Kabel einer Kamera durchtrennt und in der weiteren Folge versuchten der oder die Täter Starkstromkabel zu entwenden, was allerdings misslang. Die Polizei Ilmenau sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise werden unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0055499/2023) entgegengenommen. (jd)

