Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich in der Zeit zwischen dem 04. März und heute, 10.00 Uhr widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße. Nach dem Öffnen mehrerer Kellerverschläge, entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeug. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0062103/2023) entgegen. (jd)

