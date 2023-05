Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Autoknacker festgenommen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 05.05.2023, 00:55 Uhr - 05.05.2023, 01:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Von-Rosen-Straße. SV: Nach Hinweis eines Zeugen, dass ein Mann mit einem Stein gegen die Seitenscheibe eines geparkten Pkw schlägt bzw. wirft, konnte der vom Zeugen hervorragend beschriebene Mann nur wenige Minuten nach der Tat in der Von-Rosen-Straße festgenommen werden. Offenbar war eine auf dem Beifahrersitz eines Peugeot liegende Tasche Anreiz genug, die Seitenscheibe des Fahrzeugs einzuschlagen. Dies gelang nicht sofort vollends, so dass der sich gestört fühlende 36-Jährige die Flucht ohne die im Auto liegende Tasche antrat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige - in den Deliktsbereichen Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität bereits auffällig geworden - auf freien Fuß gesetzt. Der Glas- und Lackschaden am Pkw beträgt ca. 2.000 Euro. |pizw

