Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum 05.05.2023, 17:10 Uhr - 06.05.2023, 09:52 Uhr wird durch einen bislang unbekannten Täter ein grauer 3er BMW mit PS-Kennzeichen, welcher in der Jahnstraße 15 in Pirmasens am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Am Fahrzeug sind mehrere Kratzer und somit ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden. Die Ermittlungen zum flüchtigen Täter dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell