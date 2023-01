Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpresserische E-Mails

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Sowohl aus der Stadt als auch aus dem Landkreis sind der Polizei am Donnerstag Erpressungsversuche nach dem gleichen Muster gemeldet worden. Demnach hatten Männer in Kaiserslautern und Mehlingen E-Mails erhalten, in denen die Absender behaupteten, den Computer des jeweiligen Empfängers gehackt und über die Webcam intime Aufnahmen angefertigt zu haben.

Um zu verhindern, dass die Intimfotos im Internet veröffentlicht werden, sollten die Mail-Empfänger 1.400 US-Dollar in Bitcoin bezahlen. Die Männer gingen nicht darauf ein, sondern informierten die Polizei. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt. |cri

