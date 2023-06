Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Feuerwehreinsatz auf Kinderspielplatz

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lenné-Straße;

Tatzeit: 31.05.2023, 15.40 Uhr;

Zwei bislang unbekannte Täter setzten am Mittwoch gegen 15.40 Uhr einen Kletterturm mit Rutsche in Brand. Das Ereignis spielte sich auf dem "Kletter-Spielplatz" an der Lenné-Straße in Gronau ab, in unmittelbarer Nähe zu einer Bahnstrecke. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Turm bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Gronau begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lenné-Straße befindet sich das "LAGA"-Gelände. Nach Zeugenangaben sollen sich zwei Jugendliche auf der Plattform des Spielgerätes aufgehalten haben. Nachdem diese die Örtlichkeit verlassen hatten, nahmen die Zeuginnen ein Knistern wahr - wie sich herausstellte, stammte es von den entfachten Flammen. Der auf dem Spielplatz befindliche Kletterturm ist ab der Plattform aufwärts stark beschädigt beziehungsweise zerstört worden. Die Tatverdächtigen werden auf 12 bis höchstens 15 Jahre geschätzt. Nach Angaben der Zeugen, entfernten sich die Jungen mit Fahrrädern. Eines davon soll ein auffälliges orangenes Mountainbike gewesen sein. Zudem hatte einer der beiden Jungen kürzere blonde Haare.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter der Rufnummer (02562) 9260 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell