Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Bedrohung ( kal )

Einbeck (ots)

Am Sonntagmorgen, den 23. April 2023, 06:42 Uhr, kam es in Dassel zu einer wechselseitigen Bedrohung. Ein 54-jähriger alkoholisierter Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses soll seinen 55-jährigen Nachbarn mit dem Tode bedroht haben. Bei der Sachverhaltsaufnahme gab der 54-jährige an, dass er ebenfalls durch seinen Nachbarn mit einem Baseballschläger bedroht worden sei. Er wolle ihn damit umbringen. Beide Parteien bestreiten anschließend gegenüber der Polizei die Bedrohungen. Entsprechende Ermittlungsvorgänge wurden eingeleitet.

