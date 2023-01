BPOL-KI: Vermeintlicher Ladendieb hat Drogen versteckt

Puttgarden (ots) - Am vergangenem Wochenende haben Bundespolizisten am Fährhafen Puttgarden bei der Ein- und Ausreiseüberwachung einen Haftbefehl vollstreckt, einen Fahrer ohne Fahrerlaubnis festgestellt sowie eine totalgefälschte belgische Identitätskarte sichergestellt. Am Samstag (21.01.) gegen 13:00 Uhr ...

