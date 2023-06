Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Gegenverkehr übersehen

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Borkener Straße;

Unfallzeit; 01.06.2023, 12.40 Uhr;

Drei Leichtverletzte und zwei beschädigte Autos bilden die Bilanz eines Zusammenstoßes am Donnerstag in Heiden: Eine 84-Jährige war gegen 12.40 Uhr auf der Borkener Straße in Richtung Heiden unterwegs. An der Kreuzung mit dem Südring und der Straße Bloden Acker wollte die Frau nach links in Richtung der Fortsetzung der Borkener Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 46-Jährigen. Diese sowie ihre 30-jährige Insassin erlitten leichte Verletzungen, ebenso die zweite beteiligte Fahrerin. Per Rettungswagen kamen die drei verletzten Frauen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell