POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Lüdenscheid (ots) - Am Dienstag brannten in Lüdenscheid vier Müll- oder Altpapiercontainer. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die erste Mülltonne brannte gegen 12.15 Uhr an der Glatzer Straße. Ein Anwohner löschte die Flammen. Um 13.15 Uhr brannte ein Müllbehälter am Buchfinkenweg. ...

