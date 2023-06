Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Alkoholisiert am Steuer

Südlohn (ots)

Erheblich alkoholisiert hat eine Autofahrerin am Donnerstag am späten Nachmittag in Südlohn ihren Wagen gelenkt - direkt vorbei an einem Streifenwagen. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und kontrollierten die Fahrerin, nachdem diese erst nach mehrmaligen Anhaltezeichen der Polizisten gestoppt hatte. Schon zuvor war die unsichere Fahrweise einer Zeugin aufgefallen - nach ihren Angaben sei der Wagen der angetrunkenen Frau auf der Bundesstraße 525 mehrfach in den Gegenverkehr geraten, zwischenzeitlich von der Fahrbahn abgekommen und habe Büsche gestreift. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,8 Promille hin. Die Polizisten brachten die 49-Jährige zur Polizeiwache nach Ahaus, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell