Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg an der Jagst: Unfall auf A 6 mit Militärfahrzeugen

Aalen (ots)

Auf der Autobahn A6 kurz nach der Anschlussstelle Kirchberg Jagst in Fahrtrichtung Nürnberg ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Auffahrunfall mit mehreren Lkw. Hierbei wurden nach derzeitigen Informationen mindestens zwei Personen schwer verletzt. Beide Personen wurden notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Am Unfall waren Transportfahrzeuge der US Army beteiligt, wobei ein Lkw kurzzeitig Feuer gefangen hatte. Dieses konnte schnell von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden.

Die Fahrzeuge der US-Army waren im Konvoi unterwegs und hatten auch Gefahrgut transportiert, wobei unklar ist, um welche Güter es sich genau handelt.

Derzeit wurde die Unfallstelle weiträumig gesperrt.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zudem sind Rettungsdienste und Feuerwehren im Einsatz.

Die Autobahn ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet.

Zur Lagefortentwicklung wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell