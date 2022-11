Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher uriniert in Bus

Vandalismus im öffentlichen Verkehrsraum

Schalksmühle (ots)

Ein 19-jähriger Schalksmühler hat am Freitagabend in einen Linienbus uriniert. Die Busfahrerin holte um 22.15 Uhr die Polizei zur Bushaltestelle Dahlerbrück, nachdem der 19-Jährige mit sieben Freunden zusammen im Bus herumgeschrien hatte. Der 19-Jährige urinierte während der Fahrt in den Wagen, entriegelte an der Bushaltestelle die Tür und stieg aus. Der 19-Jährige sagt, er habe der Busfahrerin gesagt, dass er dringend müsse, doch die habe die Tür nicht geöffnet. Deshalb habe er in den Wagen uriniert. Die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen Sachbeschädigung auf.

Unbekannte haben an der Straße Flaßkamp eine Reihe von Leitpfosten und einen Stromkasten beschädigt. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gehoben. Zeugen meldeten der Polizei die Beschädigungen am Samstagnachmittag. (cris)

