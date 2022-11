Altena (ots) - Zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, wurden an einem an der Iserlohner Straße geparkten Mazda das vordere Kfz-Kennzeichen und das Hersteller-Emblem gestohlen. Der Halter erstattete am Morgen Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

