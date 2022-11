Letmathe (ots) - Eine 70-jährige Letmatherin ist auf den "Hallo Mama!"-Trick hereingefallen. Am Donnerstagmorgen bekam sie eine SMS, die den Eindruck erweckte, ihre Tochter melde sich. In der SMS wurde die 70-Jährige aufgefordert, sich per Messenger bei einer Mobilfunknummer zu melden. Es folgte ein kurzer Smaltalk, bevor der oder die Täter/-in zur Sache kam: Sie brauche dringend Geld für ein neues Auto. Die Seniorin ...

