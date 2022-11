Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand nach häuslicher Gewalt

Altena (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt wurde ein stark alkoholisierter 42-jähriger Altenaer am Donnerstagabend in der Nette auch gegenüber Polizeibeamten handgreiflich. Die Polizei wurde kurz nach 19 Uhr zu Hilfe gerufen. Die Beamten verwiesen den 42-Jährigen offiziell der Wohnung. Er weigerte sich, das Haus zu verlassen und beleidigte die Polizeibeamten unter anderem als "Hurensohn, Wichser, Arschlöcher". Die Polizeistreife forderte Verstärkung an. Als er mit geballten Fäusten auf die Polizeibeamten losging, überwältigten sie ihn. Dabei trat und schlug er um sich und beleidigte die Einsatzkräfte immer weiter. Unter immensem Kraftaufwand transportierte die Polizei den gefesselten Mann ab ins Gewahrsam. Zwei Polizeipolizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Ermittelt wird wegen häuslicher Gewalt, Widerstands, Beleidigung und Bedrohung. (cris)

