Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Hallo Mama!"-Trick/ Einbruch in Schule/ Taschendiebe

Letmathe (ots)

Eine 70-jährige Letmatherin ist auf den "Hallo Mama!"-Trick hereingefallen. Am Donnerstagmorgen bekam sie eine SMS, die den Eindruck erweckte, ihre Tochter melde sich. In der SMS wurde die 70-Jährige aufgefordert, sich per Messenger bei einer Mobilfunknummer zu melden. Es folgte ein kurzer Smaltalk, bevor der oder die Täter/-in zur Sache kam: Sie brauche dringend Geld für ein neues Auto. Die Seniorin ging zur Bank, überwies von dort Geld und verschickte per Messenger ein Foto des Überweisungsbelegs an die angebliche Tochter. Erst am Abend wurde der Geschädigten klar, dass sie betrogen wurde und Geld an eine wildfremde Person transferiert hatte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei warnt immer wieder vor diesem Betrug. In der Regel behaupten die Betrüger, man habe eine neue Mobilfunknummer. Statt sich darauf einzulassen, sollten Betroffene versuchen, den Sohn oder die Tochter unter der altbekannten Rufnummer zu erreichen. Eine andere Möglichkeit, sich von der echten Identität zu überzeugen, ist eine klare Sprach-Nachricht anzufordern. Keinesfalls sollte ohne eine Überprüfung Geld auf irgendein fremdes Konto überwiesen werden.

Unbekannte sind in die Hauptschule an der Aucheler Straße eingebrochen. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang und entwendeten einen Laptop sowie einen Beamer. Die Polizei sicherte Spuren.

Taschendiebe haben in Letmathe erneut zugegriffen: Am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr hielt sich eine 82-Jährige an der Hagener Straße auf. Gegen 12 Uhr meldete sich ein Busfahrer der MVG bei ihr, der in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Overwegstraße ihre Geldbörse entdeckt hatte. Wie sich herausstellte, fehlte nur das Bargeld. Einen Tag später, am Donnerstag zwischen 14 und 14.40 Uhr, wurde eine ebenfalls 82-Jährige in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. Sie hatte ihre Einkaufstasche mitsamt Geldbörsen während des Einkaufs an ihren Einkaufswagen gehängt. Sie erinnert sich, dass ihr ein fremder Mann eine Flasche Alkohol in den Wagen legte, worauf sie sich bei ihm beschwerte. Der Unbekannte nahm die Flasche wieder an sich und ging weg. Möglicherweise wurde ihr in diesem Moment, vielleicht von einer anderen Person, die Geldbörse aus der Tasche gezogen. An der Kasse bemerkte die Seniorin, dass das Portemonnaie weg war. (cris)

