Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gewerbsmäßiger Diebstahl - Polizei nimmt Ladendiebe fest (10.08.2023)

Konstanz (ots)

Bei einer gemeinsam durchgeführten Kontrolle von Landespolizei und Bundespolizei ist es am Donnerstagmittag gelungen, drei Ladendiebe im Alter zwischen 17 und 28 Jahren vorläufig festzunehmen. Beamte der Bundespolizei beobachteten im Stadtgebiet drei junge Männer, die auffällig oft zwischen einem geparkten Auto und der Innenstadt "pendelten". Bei einer daraufhin durchgeführten Überprüfung der Männer und des Wagens stellten die Polizisten in dem Auto eine Vielzahl originalverpackter Kopfhörer sowie eine ebenfalls originalverpackte Smartwatch unter den Sitzen und in unauffälligen Umverpackungen fest. Mangels Kaufbelege oder Rechnungen zu den Elektronikartikeln, stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Da die Männer keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen eine Sicherheitsleistung bezahlen.

