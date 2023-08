Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) An einem abgestellten Fiat Panda Hinterradreifen aufgestochen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Auf dem oberen Parkplatz am Friedhof in der Nähe des Wasserreservoirs an der Friedhofstraße ist am Samstagabend an einem dort abgestellten Fiat Panda von einem Unbekannten der rechte Hinterradreifen mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen worden. Der Unbekannte machte sich im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr an dem Auto zu schaffen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Furtwangen, Tel.: 07723 92948-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell