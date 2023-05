LPI-G: Einbrecher in Geschäft ermittelt

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Der Fahrer (61) eines Pkw Skoda befuhr am 23.05.2023 gegen 13:15 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße. Dabei musste er verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 16-jähriger Fahrer eines Moped Simson erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Mopedfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

