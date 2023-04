Polizei Mettmann

POL-ME: "Doppelter Hubschraubereinsatz": Polizei suchte nach vermisstem Jungen und fasste mutmaßliche Kabeldiebe - Velbert

Monheim am Rhein - 2304054

In der Nacht zu Freitag (21. April 2023) hat die Polizei in Monheim am Rhein mit Hilfe eines Polizeihubschraubers mutmaßliche Kabeldiebe gefasst. Zuvor war der Polizeihubschrauber in Velbert bei der Suche nach einem vermissten Jungen im Einsatz. Hier konnte die Suche am Freitagmorgen erfolgreich abgeschlossen werden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 0:25 Uhr hatte ein für eine Baustelle an der Ida-Siekmann-Straße zuständiger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über die Videoüberwachung zwei Personen beobachtet, welche sich unbefugt Zutritt auf das Baustellengelände verschafft hatten und mehrere Kupferkabel hinter sich her zogen. Der Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Polizei, die zwar schnell vor Ort war, jedoch zunächst keine Tatverdächtigen antreffen konnte.

Zeitgleich hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann einen größeren Einsatz in Velbert, bei dem ein vermisster elf Jahre alter Junge gesucht wurde. Hier war neben einem Personenspürhund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Auf dem Rückflug von Velbert in Richtung Düsseldorf flog die Besatzung des Polizeihubschraubers dann über Monheim am Rhein, um die Polizisten dort bei ihrer Fahndung nach den mutmaßlichen Kabeldieben zu unterstützen.

So konnten die Beamten, dank der Hilfe aus der Luft, insgesamt drei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um 26, 33 und 36 Jahre alte Monheimer, die allesamt vorübergehend festgenommen wurden.

Ob das Trio tatsächlich etwas von der Baustelle entwendet hat, ist derzeit allerdings noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Am Freitag (21. April 2023) konnte dann auch die Suche nach dem vermissten Elfjährigen erfolgreich beendet werden. Eine Betreuerin des Jungen, der aus einer Jugendeinrichtung abgängig war, konnte ihn am Morgen wohlbehalten in Neviges antreffen.

