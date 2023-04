Polizei Mettmann

POL-ME: Restmüllcontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2304051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 20. April 2023, brannte der Inhalt eines Restmüllcontainers in Monheim am Rhein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 02:10 Uhr alarmierten Anwohner der Tegeler Straße die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein, nachdem sie einen Brandausbruch an einem Restmüllcontainer festgestellt hatten. Die Einsatzkräfte konnten, dank eines schnellen Eingreifens, das Feuer schnell löschen, so dass größerer Schaden verhindert werden konnte.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell