POL-ME: Balkonbrand - die Polizei ermittelt - Erkrath - 2304049

Am Mittwochabend, 19. April 2023, kam es zu einem Brandausbruch auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Erkrath. Ein Anwohner wurde durch die eigenständig durchgeführten Löscharbeiten verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 22:50 Uhr wurde ein 44-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kastanienstraße in Erkrath auf einen Brandausbruch auf dem Balkon seiner Nachbarn aufmerksam. Er weckte die bereits schlafenden Wohnungsinhaber und versuchte zudem, den Brand zu löschen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Erkrath übernahmen die weiteren Löscharbeiten und konnten so verhindern, dass ein größerer Brandschaden entstand. Dennoch wurden sowohl die Fassade als auch die Balkonverkleidung durch den Brand beschädigt.

Der 44-jährige Zeuge wurde bei den Löscharbeiten verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der entstandene Schaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt.

