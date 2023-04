POL-ME: 85-Jährige prallt beim Ausparken gegen Hauswand - Hilden - 2304046

Polizei Mettmann

Am Dienstagvormittag, 18. April 2023, verunfallte eine 85-Jährige, als sie in Hilden rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Sie prallte gegen eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Hauswand und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 10 Uhr hatte eine 85-Jährige die Absicht, mit ihrem Daihatsu Materia aus einer Grundstückseinfahrt an der Straße "Zur Verlach" rückwärts auszuparken. Aus bisher ungeklärter Ursache querte die Seniorin mit ihrem Fahrzeug jedoch die gesamte Fahrbahn und durchbrach anschließend ein Gartentor. Sie prallte mit dem Heck ihres Daihatsu gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 85-Jährige so schwer verletzt, dass sie von einem aufmerksamen Anwohner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Daihatsu Materia wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

