POL-ME: Stacheldraht über Feldweg gespannt: Mountainbiker stürzte - Velbert - 2304043

Mettmann (ots)

In Velbert ist am Dienstag (18. April 2023) ein 34-jähriger Mountainbiker durch einen über einen Feldweg gespannten Stacheldraht zu Fall gekommen. Glücklicherweise wurde der Hattinger dabei nicht schwer verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11 Uhr war der Hattinger mit seinem Mountainbike auf dem abschüssigen Feldweg nahe der Kupferdreher Straße unterwegs, als er ungefähr auf Höhe der dortigen Hausnummer 3 plötzlich die Kontrolle über sein Rad verlor, sich überschlug und mehrere Meter weiter zu Boden stürzte. Hierbei wurde der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt - wohl auch, weil er einen Helm trug.

Nachdem sich der Mann nach seinem Sturz aufgerappelt hatte, stellte er fest, dass er mit seinem Fahrrad augenscheinlich in einen über den etwa zwei Meter breiten Feldweg gespannten Stacheldraht gefahren war, woraufhin der Mann die Polizei alarmierte.

Die Polizisten konnten wenig später feststellen, dass tatsächlich offenbar jemand mutwillig einen Stacheldraht in etwa 40 bis 60 Zentimeter Höhe über den Weg gespannt hatte. Zudem hatte der noch unbekannte Täter zusätzlich Nägel in den Stacheldraht eingesteckt (siehe Foto).

Der Mountainbiker benötigte keinen Rettungswagen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An seinem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer weiß, wer den Stacheldraht über den Feldweg gespannt hat oder hat in der vergangenen Zeit verdächtige Beobachtungen entlang des Feldweges gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

